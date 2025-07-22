Самарский врач-гериатр Бойкачева рассказала о профилактике деменции

Специалист рекомендует поддерживать физическую активность — не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Это может быть ходьба, плавание или лечебная физкультура. Особое внимание следует уделить питанию: в рационе должно быть достаточное количество белков, сложных углеводов, полезных жиров, а также овощей и фруктов.