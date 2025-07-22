Самарский врач-гериатр Бойкачева рассказала о профилактике деменции

Врач-гериатр Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко Елена Бойкачева объяснила, какие меры помогут снизить риск развития деменции. По ее словам, это заболевание остается одной из основных причин ухудшения качества жизни пожилых людей.
Специалист рекомендует поддерживать физическую активность — не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю. Это может быть ходьба, плавание или лечебная физкультура. Особое внимание следует уделить питанию: в рационе должно быть достаточное количество белков, сложных углеводов, полезных жиров, а также овощей и фруктов.
Важную роль играет умственная деятельность. Решение задач, кроссвордов и упражнения на память помогают создавать новые нейронные связи. Не менее важен полноценный 7−8 часовой сон и социальная активность. Врач также настоятельно рекомендует отказаться от вредных привычек и регулярно проходить медицинские осмотры.
По словам Бойкачевой, комплексный подход к здоровью поможет сохранить ясность мышления на долгие годы. Специалист напоминает, что профилактику деменции нужно начинать уже в среднем возрасте.
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