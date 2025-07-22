Двух аферистов поймали на продаже поддельных царских монет в Омске

31 января 2025 года местный коллекционер купил фальшивые монеты императорской России. Продавцы утверждали, что нашли ценности при раскопках около церкви. Мужчина поверил злоумышленникам и заплатил 379 тысяч рублей, но быстро понял, что стал жертвой аферы.