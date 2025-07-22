Двух аферистов поймали на продаже поддельных царских монет в Омске

Прокуратура Центрального округа Омска расследовала уголовное дело о мошенничестве. Двоих уроженцев Челябинской области обвинили по статье № 159 УК РФ. О реализации поддельного антиквариата рассказала 22 июля прокуратура региона.
31 января 2025 года местный коллекционер купил фальшивые монеты императорской России. Продавцы утверждали, что нашли ценности при раскопках около церкви. Мужчина поверил злоумышленникам и заплатил 379 тысяч рублей, но быстро понял, что стал жертвой аферы.
Полиция задержала преступников по горячим следам. Оба признали вину и полностью возместили ущерб пострадавшему. Учитывая отсутствие у обвиняемых постоянной регистрации в Омской области, суд заключил их под стражу.
Уголовное дело направят в Куйбышевский районный суд. Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее «КП Омск» предупредила о новой схеме обмана — через мессенджер MAX.