Трое хоккеистов покинули самарский ХК ЦСК ВВС

«Летчики» попрощались с тремя защитниками.
Самый старший из них — 26-летний Егор Егоров. В ЦСК ВВС с сезона 2023−2024. За клуб провел 101 матч и заработал 30 очков (7 шайб и 23 ассиста). Из них 12 в прошлой «регулярке» (2+10).
Команду покинул и 25-летний Егор Торопов. С «летчиками» с чемпионата ВХЛ 2020−2021. Но первые 11 встреч были в период с 2021-го по 2022-й. В его активе 92 игры с 10 баллами (3+7). В минувшем розыгрыше — 4 (1+3). Также выступал за «Реактор» в МХЛ.
Третий защитник на выход — 20-летний Вячеслав Борисов. В сезоне 2021−2022 был в тольяттинской «Ладье». Продолжил карьеру в «Тюменском Легионе». В прошедшей «регулярке» пополнил состав ЦСК ВВС. Выходил на лед 19 раз. Отметился всего 2 очками (0+2).
Недавно самарцы продлили контракты с Денисом Давыдовым и форвардом Константином Колмагоровым.
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