Трое хоккеистов покинули самарский ХК ЦСК ВВС

Команду покинул и 25-летний Егор Торопов. С «летчиками» с чемпионата ВХЛ 2020−2021. Но первые 11 встреч были в период с 2021-го по 2022-й. В его активе 92 игры с 10 баллами (3+7). В минувшем розыгрыше — 4 (1+3). Также выступал за «Реактор» в МХЛ.