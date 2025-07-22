Задержанные поезда в Ростовской области вводят в штатный график

К утру 22 июля в Ростовской области планируют ввести в график пассажирские поезда, задержанные после происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Вчера, 21 июля, максимальное время задержки поездов, проходящих на юг через барьерные места, составляло до двух часов. Составы, следующие на север, отставали от расписания на период до четырех часов.
Напомним, движение поездов осложнилось дважды. 19 июля на станции Лихой после падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП, в итоге оказались обесточены грузовой и пассажирский составы. На участке организовали реверсивное движение, но произошел сбой в графике, 132 состава шли с задержками.
В ночь на 21 июля в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за БПЛА на ж/д станции оказалось повреждено здание старого диспетчерского пункта. По данным РЖД, после случившегося в пути задержались более 50 поездов.
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