Опасный дом обязали оградить по решению суда в Хабаровске

Жители Хабаровска жаловались на пустующий аварийный дом, который давно расселили, но так и не оградили. Здание стало местом притяжения для подростков и представляло угрозу. Суд обязал городскую администрацию принять меры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дом по переулку Ивановскому в Хабаровске официально признан аварийным и расселен в рамках краевой программы переселения. Все жильцы получили новые квартиры, но само здание осталось без внимания.
«Муниципалитет не стал ограничивать доступ к строению, которое давно утратило безопасность. Заброшенный дом регулярно посещали дети, что вызывало опасения у местных жителей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Ведомство направило мэру представление. Однако, поскольку проблема не была решена, было подано исковое заявление в суд.
Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал администрацию города установить ограждение вокруг здания. Решение уже вынесено. После вступления его в законную силу прокуратура проконтролирует исполнение требований.