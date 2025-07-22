Опасный дом обязали оградить по решению суда в Хабаровске

Жители Хабаровска жаловались на пустующий аварийный дом, который давно расселили, но так и не оградили. Здание стало местом притяжения для подростков и представляло угрозу. Суд обязал городскую администрацию принять меры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.