Вши, койки на полу: Россиянку с двумя дочками из пещеры в Индии содержат в ужасных условиях

По его словам, Нина Кутина с дочерьми сейчас находится в тесной камере с ещë 9 женщинами в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. Там у россиян отобрали всю еду и лекарства, которые были с собой, кормят только острым рисом и запрещают получать посылки с фруктами. Помыться нереально — горячая вода и душ отсутствуют. Малолетние дочери Према и Ама уже успели заболеть, но никакой медпомощи им не оказали, кроме того, у девочек завелись вши.