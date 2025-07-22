Вши, койки на полу: Россиянку с двумя дочками из пещеры в Индии содержат в ужасных условиях

По его словам, Нина Кутина с дочерьми сейчас находится в тесной камере с ещë 9 женщинами в Центре временного содержания иностранцев в городе Бангалор. Там у россиян отобрали всю еду и лекарства, которые были с собой, кормят только острым рисом и запрещают получать посылки с фруктами. Помыться нереально — горячая вода и душ отсутствуют. Малолетние дочери Према и Ама уже успели заболеть, но никакой медпомощи им не оказали, кроме того, у девочек завелись вши.
Правозащитник считает, что содержание в подобных условиях приравнивается к пыткам. Его организация готовит жалобы в международные инстанции, а также уже направила письмо послу в Индии Винай Кумару с просьбой защитить права и освободить Кутину под подписку о невыезде.
Россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя маленькими детьми, нашли после оползня в отдалённой местности индийского штата Керала. 40-летняя Нина Кутина и её дочки (6 и 4 года) провели там почти две недели. Старший сын женщины погиб в 2024 году, а местонахождение младшего остаётся неизвестным.