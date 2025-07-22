Минобразования сказало, должны ли с детьми делать домашние задания в продленке

В Министерстве образования сказали, должны ли педагоги делать домашние задания с учениками в группе продленного дня, пишет sb.by.
Так, специалист управления общего среднего образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ольга Кондрашкина, ответила обязаны ли педагоги вместе со школьниками выполнять домашние задания в продленке. И подчеркнула, что все же в белорусских школах предусмотрена самоподготовка учащихся по выполнению домашнего задания.
— Но воспитатель может предложить свою помощь, если ребенку это необходимо, — заметила она.
Еще представитель Минобразования обратила внимание на то, что все-таки основная задача учителей состоит не в том, чтобы «сидеть над уроками» в продленке, но создать комфортные условия для самостоятельного освоения материала, развития у детей навыки самообучения.
Тем временем БЖД рассказали, как дети накладывали камни на рельсы на железной дороге под Минском.
И мы писали, что Минприроды назвало причину массовой гибели рыбы в белорусской реке.