Эксперт Маркович: в России создание сверхзвукового самолета находится на начальном этапе

«От французского “Конкорда” и от российского Ту-144 отказались, потому что дорогая перевозка. Сейчас есть концепция сверхзвукового пассажирского самолета, его проект ведет НИЦ Жуковского. Там технических задач очень много, они не все афишируются. Еще все находится в начальной стадии, я считаю», — сказал Маркович.