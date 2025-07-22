В Самаре приведут в порядок крышу и фасады Дома Орлова на Молодогвардейской

21 июля 2025 года ГИООКН Самарской области опубликовала заключение государственной историко-культурной экспертизы по научно-проектной документации, касающейся работ по сохранению объекта культурного наследия регионального уровня — «Дома П. С. Орлова».
Проект предусматривает ремонт кровли и восстановление внешнего облика здания. Постройка находится по адресу: улица Молодогвардейская, 96а.
В рамках работ планируется демонтировать с фасадов кондиционеры и проложенные кабели, провести реставрацию карнизов, удалить устаревший штукатурный слой и выполнить другие мероприятия, необходимые для адаптации здания к современному использованию.
Ранее мы писали, что в Самаре установят новый автоматический туалет, который гармонично впишется в облик центра города.
Кабина будет оборудована антивандальным зеркалом, диспенсером для туалетной бумаги и встроенным мусорным контейнером.
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