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Десятилетний шахматист из России стал международным мастером

Российскому шахматисту Роману Шогджиеву официально присвоено звание международного мастера. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

Шогджиев стал самым юным шахматистом, выполнившим норму на звание международного мастера.

Российскому шахматисту Роману Шогджиеву официально присвоено звание международного мастера. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

«Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Совет ФИДЕ присвоил звание 10-летнему вундеркинду», — говорится в сообщении ФШР в их telegram-канале.

Достижение юноши планируется подать на рассмотрение для внесения в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России. Шогджиев в мае 2025 года установил мировой рекорд, одержав победу на шахматном турнире RadnickiChess в Белграде. По итогам девяти туров юный спортсмен набрал семь очков, что позволило ему выполнить последнюю норму, необходимую для получения звания международного мастера. Таким образом, Шогджиев стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим норматив на титул международного мастера. Это последняя ступень перед получением звания гроссмейстера.