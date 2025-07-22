Десятилетний шахматист из России стал международным мастером

Достижение юноши планируется подать на рассмотрение для внесения в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России. Шогджиев в мае 2025 года установил мировой рекорд, одержав победу на шахматном турнире RadnickiChess в Белграде. По итогам девяти туров юный спортсмен набрал семь очков, что позволило ему выполнить последнюю норму, необходимую для получения звания международного мастера. Таким образом, Шогджиев стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим норматив на титул международного мастера. Это последняя ступень перед получением звания гроссмейстера.