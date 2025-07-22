Пентагон стыдливо удалил хвалебный пост о сбросе гранаты с дрона: комментаторы высмеяли армию США

После волны насмешек в соцсетях Пентагону пришлось стыдливо удалить публикацию, в которой демонстрировался сброс обычной гранаты с беспилотника стоимостью 15 тысяч долларов. Как сообщает Clash Report, Пентагон представил это как «инновацию», хотя подобная технология такого явно не заслуживает.
«Армии США пришлось удалить пост, в котором она хвасталась тем, что сбросила одну гранату с беспилотника стоимостью 15 тысяч долларов, как будто это был какой-то крупный прорыв», — говорится в публикации.
В оригинальном посте, опубликованном на официальной странице ведомства 21 июля, хвастались «первым в истории армии США» успешным испытанием по сбросу гранаты M67 с дрона Skydio X10D во время учений в Германии. На кадрах видно, как операторы прикрепляют гранату к квадрокоптеру с помощью системы Audible, автоматически выдергивающей чеку перед сбросом на деревянный макет автомобиля.
Стоит отметить, что в испытаниях участвовали инструкторы из группы по подготовке украинских военных. По данным Business Insider, США даже анонсировали планы по массовому производству «систем сброса», с помощью 3D-печати.
Ранее сообщалось, что западные инструкторы применяют необычную методику для подготовки украинских новобранцев — в тренировках участвуют актеры с ампутированными конечностями.