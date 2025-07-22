Пентагон стыдливо удалил хвалебный пост о сбросе гранаты с дрона: комментаторы высмеяли армию США

В оригинальном посте, опубликованном на официальной странице ведомства 21 июля, хвастались «первым в истории армии США» успешным испытанием по сбросу гранаты M67 с дрона Skydio X10D во время учений в Германии. На кадрах видно, как операторы прикрепляют гранату к квадрокоптеру с помощью системы Audible, автоматически выдергивающей чеку перед сбросом на деревянный макет автомобиля.