Поисковый отряд «Красноярец» отмечен за сохранение памяти о ВОВ

Поисковый отряд «Красноярец», первый в истории Красноярска, отметил свое 35-летие значимым событием: коллектив удостоен Благодарности Поискового движения России.
Награда присуждена за многолетнюю работу по увековечению подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, сохранению памяти о павших защитниках Отечества и активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи.
С 1991 года участники отряда ежегодно отправляются в экспедиции в Новгородскую область, места ожесточенных боев с участием сибирских дивизий. За эти годы «Красноярец» внес неоценимый вклад в поиск и идентификацию останков советских солдат, помогая вернуть имена безымянным героям и тем самым сохраняя живую память о великом подвиге.
Особо отмечена заслуга основателя поискового движения Красноярского края, заведующей народным музеем «Память» школы № 19 в Железнодорожном районе Серафимы Семёновны Аксельрод. Ее многолетний труд и преданность делу поисков и сохранения исторической правды стали фундаментом для работы всего отряда и вдохновляют новые поколения на служение памяти.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае стартовал VI слёт поисковых отрядов «Допишем летопись Победы».