Поисковый отряд «Красноярец» отмечен за сохранение памяти о ВОВ

С 1991 года участники отряда ежегодно отправляются в экспедиции в Новгородскую область, места ожесточенных боев с участием сибирских дивизий. За эти годы «Красноярец» внес неоценимый вклад в поиск и идентификацию останков советских солдат, помогая вернуть имена безымянным героям и тем самым сохраняя живую память о великом подвиге.