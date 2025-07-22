По ряду улиц Казани 26 июля ограничат движение транспорта

В столице Татарстана в субботу, 26 июля, ограничат движение транспорта по ряду улиц. Причиной стало проведение «Казанского триатлона — 2025».
С 4:00 до 16:00 будут перекрыты следующие участки:
мост Миллениум по направлению от ул. С. Хакима до ул. Вишневского (ограничение двух правых полос движения);
дорога под мостом Миллениумом по направлению от моста до ул. А. Козина (приостановление двух направлений движения);
дорога под Миллениумом (съезды по направлениям в обе стороны от ул. Вишневского до ул. Подлужная, приостановление двух направлений движения);
ул. Подлужная по направлению со стороны дома № 67 до № 78 (приостановление двух направлений движения);
ул. Вишневского (съезд на ул. Н. Ершова по направлению от моста Миллениум, приостановление двух направлений движения);
ул. Н. Ершова по направлению от съезда с ул. Вишневского до ул. К. Маркса (ограничение полутора правых полос движения с возможностью сквозного проезда на территорию ТРК «Корстон» (при необходимости) и проезда электрического наземного транспорта по пути следования);
ул. К. Маркса по направлению от ул. Н. Ершова до ул. Толстого (ограничение полутора правых полос движения с возможностью проезда электрического наземного транспорта по пути следования);
ул. Толстого по направлению от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной (приостановление двух направлений движения);
ул. Большая Красная по направлению от ул. Толстого до ул. Батурина (приостановление направления движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Жуковского и ул. Япеева (при необходимости));
ул. Батурина по направлению от ул. Большой Красной до ул. Кремлевской набережной (приостановление двух направлений движения);
ул. Кремлевская набережной по направлению от съезда на площадь Тысячелетия до ул. Батурина (приостановление одного направления движения);
автомобильная дорога площадь Тысячелетия (съезд на ул. Батурина по направлению от ул. Ташаяк, приостановление одного направления движения);
Кремлевская дамба по направлению от ул. Батурина до ул. С. Хакима (ограничение полутора правых полос движения с возможностью проезда электрического наземного транспорта по пути следования);
ул. С. Хакима по направлению от ул. Декабристов до парковки УСК «Дворец водных видов спорта» (приостановление двух направлений движения);
ул. С. Хакима по направлению от парковки УСК «Дворец водных видов спорта» до Чистопольского кольца (приостановление одного направления движения);
ул. Чистопольская по направлению от ул. С. Хакима до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» со стороны проспекта Ямашева (приостановление одного направления движения);
внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения);
Напомним, 26 июля Казань в шестой раз примет масштабные соревнования по триатлону. В этом году ожидается участие 800 спортсменов.