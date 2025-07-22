По ряду улиц Казани 26 июля ограничат движение транспорта

ул. Н. Ершова по направлению от съезда с ул. Вишневского до ул. К. Маркса (ограничение полутора правых полос движения с возможностью сквозного проезда на территорию ТРК «Корстон» (при необходимости) и проезда электрического наземного транспорта по пути следования);