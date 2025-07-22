Собянин рассказал, как Москва заботится о природе при строительстве метро

Власти Москвы уделяют повышенное внимание экологическим вопросам при строительстве метро, подчеркнул мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале, подняв соответствующую тему.
«Наша задача — рационально использовать природные ресурсы. Причем как во время работ, так и при эксплуатации метрополитена», — отметил глава российской столицы.
В частности, в ходе возведения метро в городе проводят экологический контроль мониторинга воздуха, подземных и поверхностных вод, анализ почвы; вывозят и утилизируют все образующиеся во время работ отходы; восстанавливают зеленые насаждения; минимизируют вред для животных (например, деревья вырубают до периода гнездования птиц), рассказал Собянин.
«Все это позволяет избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье строителей, пассажиров и персонала метро», — заключил градоначальник.
Добавим, что на прошлой неделе Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» Рублево-Архангельской линии метро.