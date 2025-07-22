Собянин рассказал, как Москва заботится о природе при строительстве метро

В частности, в ходе возведения метро в городе проводят экологический контроль мониторинга воздуха, подземных и поверхностных вод, анализ почвы; вывозят и утилизируют все образующиеся во время работ отходы; восстанавливают зеленые насаждения; минимизируют вред для животных (например, деревья вырубают до периода гнездования птиц), рассказал Собянин.