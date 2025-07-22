В России студенты разработали беспилотник для мониторинга водных объектов

В отличие от аналогов «Тиамат» использует технологии машинного зрения, его также можно дооснастить оборудованием (эхолотом, зондами, сонарами и другими устройствами). Разработка может быть полезна при поисково-спасательных операциях на воде, сборе данных в режиме реального времени и проведении операций в условиях, опасных для человека.