Верховный суд подтвердил смерть Ирины Подносовой и выразил соболезнования её семье

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Леонидовна Подносова. Коллектив Верховного суда выражает искренние соболезнования ее родным и близким», — сказано в сообщении пресс-службы.
В окружении Подносовой же рассказали, что она умерла после тяжёлой болезни. На должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации она была назначена в апреле 2024 года вместо умершего Вячеслава Лебедева. Ей был 71 год.
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