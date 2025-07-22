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Затруднения движения возможны в пункте пропуска «Козловичи» 23 июля

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Затруднения в движении транспорта возможны в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе 23 июля, об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, в среду с 11:00 до 14:30 в пункте пропуска запланировано проведение технических работ по ремонту сетей электроснабжения. В связи с этим в указанный период на территории пункта пропуска будет отсутствовать электроэнергия.

Данные обстоятельства могут сказаться на затруднении движения следующих через «Козловичи» транспортных средств.

уточнили в пресс-службе

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-польского участка границы.

На белорусско-польской границе из шести пунктов пропуска в настоящее время работают только два — «Козловичи» (польское название «Кукурыки») и «Брест» («Тересполь»).

По решению Варшавы ранее были закрыты пункты пропуска «Брузги» («Кузница»), «Берестовица» («Бобровники»), «Песчатка» («Половцы») и «Домачево» («Славатыче»).