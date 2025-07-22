Затруднения движения возможны в пункте пропуска «Козловичи» 23 июля

По данным ведомства, в среду с 11:00 до 14:30 в пункте пропуска запланировано проведение технических работ по ремонту сетей электроснабжения. В связи с этим в указанный период на территории пункта пропуска будет отсутствовать электроэнергия.
Данные обстоятельства могут сказаться на затруднении движения следующих через «Козловичи» транспортных средств.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-польского участка границы.
На белорусско-польской границе из шести пунктов пропуска в настоящее время работают только два — «Козловичи» (польское название «Кукурыки») и «Брест» («Тересполь»).
По решению Варшавы ранее были закрыты пункты пропуска «Брузги» («Кузница»), «Берестовица» («Бобровники»), «Песчатка» («Половцы») и «Домачево» («Славатыче»).