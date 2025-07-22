Врачи в Ростове помогли пациенту с аневризмой

Оказалось, что у мужчины ухудшилось самочувствие и он обратился в поликлинику № 1. Когда ему сделали УЗИ брюшной полости, появилось подозрение на аневризму аорты. После этого его сразу же направили в Ростовскую областную клиническую больницу, там диагноз подтвердился.