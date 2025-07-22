Врачи в Ростове помогли пациенту с аневризмой

Врачи в Ростове-на-Дону спасли жизнь пациенту с аневризмой, вовремя направив на операцию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Оказалось, что у мужчины ухудшилось самочувствие и он обратился в поликлинику № 1. Когда ему сделали УЗИ брюшной полости, появилось подозрение на аневризму аорты. После этого его сразу же направили в Ростовскую областную клиническую больницу, там диагноз подтвердился.
В РОКБ быстро оформили направление в Национальный медицинский исследовательский центр имени Бакулева и одновременно провели телеконсультацию со специалистами Института имени Алмазова.
В итоге пациент попал в федеральный центр, где ему успешно сделали операцию. Сейчас мужчина восстанавливается. В минздраве региона отметили, что этот случай — пример того, насколько важна слаженная работа медиков на всех этапах лечения.
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