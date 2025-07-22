Еще десять тысяч гостиничных номеров нужны Приморью

Глава комитета Джони Авдои подчеркнул, что несмотря на успехи, отрасли не хватает инфраструктуры. «Приморье — одна из жемчужин Дальнего Востока, интерес к нему и туристический поток растет, но, конечно, инфраструктуры не хватает, в том числе есть дефицит номерного фонда, обустроенных мест отдыха, пляжей. Решить все проблемы одномоментно не получится, но, думаю, что совместно с депутатским корпусом развитие этого направления будет продолжено», — резюмировал итоги заседания Джони Авдои.