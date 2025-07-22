Еще десять тысяч гостиничных номеров нужны Приморью

Как рассказала депутатам министр туризма Наталья Набойченко, почти 4 миллиона туристов, в том числе 434 тысячи иностранцев, посетили Приморье в 2024 году. Поступления в бюджет в два раза превысили плановые показатели и составили 3,2 млрд рублей. Освоено 97,4% от запланированного бюджета, а именно более миллиарда рублей. Построены 40 модульных гостиниц, благоустроены пляжи в Находке, Артеме и Хасанском округе, появились новые маршруты и площадки для туризма.
Министр также добавила, что в крае работает почти 100 туроператоров, свыше 200 турагентов, 221 экскурсовод и 122 инструктора. Однако для удовлетворения спроса региону нужно ещё 10 тысяч гостиничных номеров. Только половина средств размещения пока прошли обязательную классификацию.
Отдельное внимание депутаты отвели теневому сектору. Так, Алексей Козицкий поднял проблему нелегальных катеров, которые возят туристов по морю без лицензий. На сегодня легально работают лишь 33 судна. Он предложил провести отдельное заседание с судовладельцами, прокуратурой и министерствами, чтобы вывести этот рынок из тени.
Глава комитета Джони Авдои подчеркнул, что несмотря на успехи, отрасли не хватает инфраструктуры. «Приморье — одна из жемчужин Дальнего Востока, интерес к нему и туристический поток растет, но, конечно, инфраструктуры не хватает, в том числе есть дефицит номерного фонда, обустроенных мест отдыха, пляжей. Решить все проблемы одномоментно не получится, но, думаю, что совместно с депутатским корпусом развитие этого направления будет продолжено», — резюмировал итоги заседания Джони Авдои.
В 2025 году бюджет на туризм вырастет до 2,5 млрд рублей. Запланировано строительство двух экотроп и начало создания морского курорта в Хасанском районе.