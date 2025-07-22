Пять автобусных остановок переименовали в Хабаровске

Как сообщили в администрации города, посадочное место «Совхоз ДОРУРСа», расположенное в обоих направлениях на улице Совхозной, теперь называется «Улица Героев Пассаров». Остановка «Магазин “Ветеран”», расположенная в обоих направлениях на улице Горького, сменила название на «Улица Молодежная».
Транспортная точка «Автоколонна № 1982» теперь называется «Улица Салтыкова-Щедрина», а павильон «Переулок Трамвайный», расположенный в обоих направлениях улицы Центральной, теперь стал «Улицей Центральной».
«Присвоение остановкам новых наименований связано с актуализацией их в соответствии с изменениями городской инфраструктуры. Уходят в историю какие-то предприятия, учреждения, объекты, по привязке к которым назывались места посадки, приходится подстраиваться под условия, продиктованные жизнью, и менять название мест посадки пассажиров», — объяснила начальник отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Елена Калачева.