Следком Приморья возбудил дело после гибели ребёнка на пляже Находки

Уголовное дело связано с трагическим происшествием, произошедшим в понедельник, 21 июля, на пляже «Волна» в городе Находке, о котором «АиФ-Приморье» писали ранее. В этот день во время купания в море утонул 10-летний мальчик. Пресс-служба Следственного комитета Приморья уточнила, что вместе с ребёнком на пляже находились ещё двое детей, которых удалось спасти. По информации следствия, детей начало относить волной в море в момент купания.