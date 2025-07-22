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Следком Приморья возбудил дело после гибели ребёнка на пляже Находки

Вместе с погибшим мальчиком на пляже находились ещё двое детей, которых удалось спасти.

Источник: Прокуратура Приморского края

Во вторник, 22 июля, Следственный комитет Приморского края сообщил о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело связано с трагическим происшествием, произошедшим в понедельник, 21 июля, на пляже «Волна» в городе Находке, о котором «АиФ-Приморье» писали ранее. В этот день во время купания в море утонул 10-летний мальчик. Пресс-служба Следственного комитета Приморья уточнила, что вместе с ребёнком на пляже находились ещё двое детей, которых удалось спасти. По информации следствия, детей начало относить волной в море в момент купания.

К поискам пропавшего мальчика подключились спасатели, тело было обнаружено сегодня и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия следователи провели необходимые процессуальные действия и допросили свидетелей.

Пресс-служба ведомства напомнила, что с начала лета было возбуждено восемь уголовных дел по фактам причинения смерти по неосторожности в связи с утоплением детей. Следственный комитет Приморского края обращает внимание родителей на недопустимость оставления детей без присмотра у водоёмах.