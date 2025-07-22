Глава Комсомольска-на-Амуре прокомментировал мусорный коллапс в городе

В своём Telegram-канале градоначальник отметил, что таких масштабных сбоев не происходило даже в период новогодних праздников. Ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на предпринятые ранее меры. В связи с этим было проведено экстренное совещание с участием регионального оператора, представителей перевозчиков, Роспотребнадзора и управления ЖКХ. Регоператор признал обоснованность жалоб и объяснил срывы нехваткой водителей у одного из подрядчиков, что привело к простоям спецтехники.