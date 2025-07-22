Глава Комсомольска-на-Амуре прокомментировал мусорный коллапс в городе

Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев прокомментировал мусорный коллапс, который в последние недели привёл к массовым жалобам жителей. Только за последнюю неделю в администрацию поступило более 60 обращений — особенно сложная обстановка сложилась в центральных районах.
В своём Telegram-канале градоначальник отметил, что таких масштабных сбоев не происходило даже в период новогодних праздников. Ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на предпринятые ранее меры. В связи с этим было проведено экстренное совещание с участием регионального оператора, представителей перевозчиков, Роспотребнадзора и управления ЖКХ. Регоператор признал обоснованность жалоб и объяснил срывы нехваткой водителей у одного из подрядчиков, что привело к простоям спецтехники.
«Считаю, что проблема вызвана не только сбоем у одного из перевозчиков. Она комплексная. Регоператору необходима дополнительная техника, кадровый резерв, перестройка маршрутов, а также взаимодействие с УК и ЖКХ по вопросу увеличения числа контейнеров», — подчеркнул мэр.
В ближайшие дни, добавил он, на маршруты дополнительно выйдут пять мусоровозов. Привлекаются самосвалы, погрузчики и рабочие; рассматривается вопрос о продлении работы городского полигона на несколько часов для увеличения количества рейсов. Глава города поручил в течение семи дней активизировать работы, особенно в проблемных районах, ликвидировать скопившиеся свалки и стабилизировать график.