Никита Татарников из Хабаровска зачислен в школу Табакова в Москве

«Набран новый курс. Вступительные испытания прошли более двух тысяч человек из семи городов», — рассказал художественный руководитель школы Владимир Машков.

Проект позволяет школьникам из разных уголков страны показать свои способности независимо от места жительства. Хабаровский край участвует уже второй год подряд. Ранее в учебное заведение поступили Степан Смирнов и Артур Баркевич.