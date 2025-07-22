Никита Татарников из Хабаровска зачислен в школу Табакова в Москве

В Хабаровске подвели итоги регионального отбора в одну из самых престижных театральных школ страны. В столицу отправится юный талант, прошедший жесткий конкурсный отбор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Московская театральная школа имени Олега Табакова — единственное учебное заведение в стране, которое реализует программу раннего актерского образования. В этом году набор проходил по всей России. Региональные прослушивания прошли весной в Хабаровске в рамках проекта «Школа Олега Табакова: траектория театрального образования», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
В числе поступивших — Никита Татарников из Хабаровска. Всего экзамены прошли 25 человек, среди которых ребята из Крыма, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы и даже из Германии и Кыргызстана.
«Набран новый курс. Вступительные испытания прошли более двух тысяч человек из семи городов», — рассказал художественный руководитель школы Владимир Машков.
Проект позволяет школьникам из разных уголков страны показать свои способности независимо от места жительства. Хабаровский край участвует уже второй год подряд. Ранее в учебное заведение поступили Степан Смирнов и Артур Баркевич.
«Мы гордимся, что на дальневосточной земле живут настоящие самородки. Этот проект дал шанс проявить себя одаренным детям. Благодарим руководство школы и лично Владимира Львовича Машкова за поддержку», — сказал министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.
Уже осенью студенты начнут обучение по уникальной программе. Она сочетает общее и высшее образование. После пяти лет выпускники получают диплом артиста драматического театра и кино.
С первого курса ребята выходят на сцену вместе с педагогами — профессиональными артистами театра Олега Табакова. Среди преподавателей — Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Артур Касимов и другие известные актеры.