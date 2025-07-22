Омских пивоваров освободят от налога

Производителей пива в Омской области хотят полностью освободить от налога на имущество организаций на 2025 год. Соответствующие изменения в региональный закон депутаты Законодательного собрания рассмотрят уже 24 июля.
Льготу смогут получить только те заводы, у которых основным видом деятельности на 1 января 2025 года указано пивоварение, а выручка от него занимает не меньше 70% всех доходов. Ещё одно условие — в 2025 году они должны увеличить поступления акцизов на пиво по сравнению с 2024-м, сообщает «РБК Омск».
По расчётам Минэкономразвития, из-за отмены налога бюджет области недополучит около 35 млн рублей, но рост акцизов должен эту сумму перекрыть и сохранить рабочие места. В ведомстве подчёркивают, что поддерживают всю отрасль, а не конкретное предприятие: «Точное количество организаций, которые смогут воспользоваться льготой, будет зависеть от выполнения ими установленных критериев. Региональные власти ориентируются на поддержку отрасли в целом, включая смежные производства».
На том же заседании депутаты планируют утвердить и повышение с 1 января 2026 года ставки налога на имущество до 2,5% для объектов дороже 300 млн рублей. По оценке министерства, это принесёт области дополнительные 76 млн рублей.