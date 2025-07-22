Омских пивоваров освободят от налога

Льготу смогут получить только те заводы, у которых основным видом деятельности на 1 января 2025 года указано пивоварение, а выручка от него занимает не меньше 70% всех доходов. Ещё одно условие — в 2025 году они должны увеличить поступления акцизов на пиво по сравнению с 2024-м, сообщает «РБК Омск».