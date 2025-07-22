Акула с черным плавником замечена у берегов Владивостока

Необычное для Приморья морское животное вызвало бурное обсуждение среди жителей и гостей города.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как хищник спокойно движется вблизи берега. По словам очевидцев, акула отличается от типичной для этих широт сельдевой акулы — у нее черный, а не серый плавник. Это заставило пользователей задаться вопросом: не опасна ли она для человека?
«Есть тут у нас ихтиологи? Это опасная акула?», — написал под видеозаписью, которая уже разошлась по местным пабликам, тг-канал @vladivostok001.
Местные эксперты пока не дали официальных заключений, однако экологи призывают сохранять спокойствие. В последние годы случаи появления акул в заливе Петра Великого регистрировались, но, как правило, речь шла о безобидных видах, не представляющих угрозу для людей.
Тем не менее, учитывая популярность пляжа у Токаревского маяка, специалисты настоятельно рекомендуют отдыхающим соблюдать осторожность и не заплывать на большую глубину до выяснения вида морского животного.
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