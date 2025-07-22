Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акула с черным плавником замечена у берегов Владивостока

У берегов Владивостока, рядом с одним из самых посещаемых туристических мест — Токаревским маяком, отдыхающие засняли на видео крупную акулу с черным спинным плавником.

Источник: Соцсети

Необычное для Приморья морское животное вызвало бурное обсуждение среди жителей и гостей города.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как хищник спокойно движется вблизи берега. По словам очевидцев, акула отличается от типичной для этих широт сельдевой акулы — у нее черный, а не серый плавник. Это заставило пользователей задаться вопросом: не опасна ли она для человека?

«Есть тут у нас ихтиологи? Это опасная акула?», — написал под видеозаписью, которая уже разошлась по местным пабликам, тг-канал @vladivostok001.

Местные эксперты пока не дали официальных заключений, однако экологи призывают сохранять спокойствие. В последние годы случаи появления акул в заливе Петра Великого регистрировались, но, как правило, речь шла о безобидных видах, не представляющих угрозу для людей.

Тем не менее, учитывая популярность пляжа у Токаревского маяка, специалисты настоятельно рекомендуют отдыхающим соблюдать осторожность и не заплывать на большую глубину до выяснения вида морского животного.

Читайте также: Тысячи домов останутся без холодной воды 23 июля в Приморском крае — Примводоканал.