Акула с черным плавником замечена у берегов Владивостока

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как хищник спокойно движется вблизи берега. По словам очевидцев, акула отличается от типичной для этих широт сельдевой акулы — у нее черный, а не серый плавник. Это заставило пользователей задаться вопросом: не опасна ли она для человека?