Милиция назвала белорусам шесть цифр карты, которые нужно проверять при покупках онлайн

В милиции сказали белорусам, какие шесть цифр нужно проверять перед покупкой в интернете, сообщает телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
Так, правоохранители обратили внимание на то, что мошенники продолжают использовать банковские карточки зарубежных банков для обмана белорусов. И, если раньше сначала украденные деньги переводились на счета разных банков Беларуси, а потом переводились за границу, то сейчас мошенники стараются сразу вывести деньги из страны.
— Злоумышленники ищут новые пути и начали использовать карточки банков из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, США, Грузии, Таджикистана, Венгрии, Словакии и других стран, — прокомментировали в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.
В милиции сказали, что, если онлайн-продавец просит внести оплату за товар на его банковскую карту, то нужно обратить внимание на страну, которая выпустила карту.
— Если это иностранный банк не переводите деньги! Скорее всего, это мошенничество, — предупредили в пресс-службе.
Перед переводом средств на чужие карты белорусам советуют проверять банковский идентификационный номер — так называемый BIN-номер, который состоит из первых шести цифр номера карты. Первые шесть цифр карты позволяют идентифицировать банк-эмитент. А проверить их можно через специальные онлайн-сервисы, позволяющие проверить информацию о карте и убедиться в ее легитимности.
Еще белорус за день работы в «премиальной службе доставки» в Минске сел на шесть лет.