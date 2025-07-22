Милиция назвала белорусам шесть цифр карты, которые нужно проверять при покупках онлайн

Так, правоохранители обратили внимание на то, что мошенники продолжают использовать банковские карточки зарубежных банков для обмана белорусов. И, если раньше сначала украденные деньги переводились на счета разных банков Беларуси, а потом переводились за границу, то сейчас мошенники стараются сразу вывести деньги из страны.