Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области вновь ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение

22 июля в Ростовской области пройдут грозовые дожди с градом.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области с 9 до 12 часов и до конца суток 22 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей региона просят быть осторожными. Напомним, дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».

Подпишись на нас в Telegram.