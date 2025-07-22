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Крымский мост сейчас — выросла очередь со стороны Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

«К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа», — отмечается в публикации.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет.

Утром во вторник въезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 230 машин, а со стороны Керчи проезд был свободен.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.