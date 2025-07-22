На Земле спрогнозировали магнитные бури 23 и 24 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле 23 и 24 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.