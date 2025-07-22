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На Земле спрогнозировали магнитные бури 23 и 24 июля

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН причиной магнитных бурь назвали корональную дыру средних размеров, находящуюся примерно на линии Солнце — Земля.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле 23 и 24 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«В течение завтрашнего дня, в среду, возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, в пике достигающие уровня слабой магнитной бури минимального первого уровня. Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной магнитных бурь является корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце — Земля.

«Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны. Вероятность достижения бурь второго уровня и выше оценивается в 6%. Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить 2 суток», — уточняется в сообщении.