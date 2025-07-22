Воспитанники тульского АКМ Булатов и Городецкий не смогли закрепиться в «Ладе»

В середине этого месяца с 19- и 20-летними нападающими заключили пробные контракты. Получить полноценные в итоге не смогли.
Данила Булатов родился в Первоуральске. В системе АКМ — с сезона 2022−2023. В минувшем выходил на лед в 55 встречах и отметился 48 очками (27 шайб и 21 ассист).
Борис Городецкий с туляками с прошлой «регулярки». В его активе 44 матча и девять баллов (4+5). Также был в «Мамонтах Югры» и «Авто». По данным из открытых источников, 20-летний форвард родом из Далласа, штат Техас.
Дальше пробных контрактов сотрудничество с тольяттинской «Ладой» не зашло.
«Благодарим парней за добросовестную работу на предсезонных сборах и желаем им успехов в дальнейшем», — заявили представители «автозаводцев».
На днях писали, что в Самарской области появится новый хоккейный клуб. Он будет выступать в Национальной молодежной лиге.
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