В Самарской области с 24 по 29 июля пройдет молодежный форум «иВолга»

Летняя площадка на Мастрюковских озерах станет точкой притяжения для молодежи Приволжского федерального округа.
С 24 по 29 июля пройдет 13-й форум «иВолга», в котором примут участие более 1400 человек из разных регионов ПФО.
Организаторы подготовили насыщенную культурную и спортивную программу.
25 июля — конкурс региональных песен «Голоса иВолги». На главной сцене участники представят авторские музыкальные номера, отражающие особенности их регионов. Победителей объявят в тот же вечер.
25−26 июля — турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт». Участники смогут вспомнить популярные игры детства, включая «Вышибалы», «Резиночку» и «Городки». Церемония награждения пройдет уже 26 июля.
26 июля — конкурс-фестиваль диджеев Приволжья. Новички и опытные исполнители представят 10-минутные DJ-сеты. Лучшие получат дипломы и призы от партнеров.
Ранее мы писали, что губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги первого дня рабочего визита делегации региона в Беларусь.
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