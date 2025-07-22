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В Самарской области с 24 по 29 июля пройдет молодежный форум «иВолга»

Летняя площадка на Мастрюковских озерах станет точкой притяжения для молодежи Приволжского федерального округа.

Летняя площадка на Мастрюковских озерах станет точкой притяжения для молодежи Приволжского федерального округа.

С 24 по 29 июля пройдет 13-й форум «иВолга», в котором примут участие более 1400 человек из разных регионов ПФО.

Организаторы подготовили насыщенную культурную и спортивную программу.

25 июля — конкурс региональных песен «Голоса иВолги». На главной сцене участники представят авторские музыкальные номера, отражающие особенности их регионов. Победителей объявят в тот же вечер.

25−26 июля — турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт». Участники смогут вспомнить популярные игры детства, включая «Вышибалы», «Резиночку» и «Городки». Церемония награждения пройдет уже 26 июля.

26 июля — конкурс-фестиваль диджеев Приволжья. Новички и опытные исполнители представят 10-минутные DJ-сеты. Лучшие получат дипломы и призы от партнеров.

Ранее мы писали, что губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги первого дня рабочего визита делегации региона в Беларусь.

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