Мелеющий Каспий заставил водных обитателей переселяться южнее

В НИИ подчеркнули многофакторность причин, влияющих на популяции рыб и их естественного воспроизводства. Потепление климата снижает речной сток, Каспий мелеет, повышается температура воды, что ведет к ухудшению ее свойств. Сокращаются площади распресненных вод, продуктивные зоны, что приводит к ухудшению условий нагула рыбы. Площадь каспийских мелководий, пригодных для обитания критически уязвимых видов осетра, сократится на 25% при пятиметровом снижении уровня моря, и на 45% — при падении уровня воды на десять метров. Все это крайне негативно повлияет на популяции рыб. По данным ученых, нужна разработка мер по спасению популяций животных из северных регионов Каспия.