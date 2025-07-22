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«Мы без интернета»: на юге города волгоградцы жалуются на сбои

В Красноармейском районе обсуждают ЧП с мобильной связью.

Источник: Freepik

22 июля 2025 года жители Красноармейского района Волгограда сообщили о проблемах с доступом к интернету. Сбои начались вечером 21 июля, около 22:00, и продолжались в течение ночи, а также утром следующего дня.

Горожане отмечали отсутствие мобильного интернета и трудности с подключением через Wi-Fi. Информация о нарушениях появилась в социальных сетях и тг-каналах. Наибольшее число жалоб поступило от тех, кто проживает в Заканалье.

По состоянию на утро 22 июля провайдеры связи не опубликовали официальных разъяснений причин возможных перебоев.