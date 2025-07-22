В Минздраве Новосибирска разъяснили правила работы скорой помощи

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области напомнили, что скорая помощь не обязана доставлять пациентов домой после выписки. В последнее время в медучреждения региона регулярно поступают жалобы от жителей, столкнувшихся с подобной ситуацией.
В ведомстве уточнили, что бригады скорой могут осуществлять транспортировку только при переводе пациентов из одного стационара в другой, а также в случаях, когда требуется медицинское сопровождение.
В остальных ситуациях, если нет медицинских показаний, помощь с доставкой оказывает социальная служба, например, через услугу социального такси.
Как подчеркнули в Минздраве, основная задача скорой помощи — своевременно и безопасно доставить пациента в больницу при экстренных или неотложных состояниях.