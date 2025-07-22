Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве Новосибирска разъяснили правила работы скорой помощи

В последнее время в медучреждения региона регулярно поступают жалобы от жителей, столкнувшихся с подобной ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области напомнили, что скорая помощь не обязана доставлять пациентов домой после выписки. В последнее время в медучреждения региона регулярно поступают жалобы от жителей, столкнувшихся с подобной ситуацией.

В ведомстве уточнили, что бригады скорой могут осуществлять транспортировку только при переводе пациентов из одного стационара в другой, а также в случаях, когда требуется медицинское сопровождение.

В остальных ситуациях, если нет медицинских показаний, помощь с доставкой оказывает социальная служба, например, через услугу социального такси.

Как подчеркнули в Минздраве, основная задача скорой помощи — своевременно и безопасно доставить пациента в больницу при экстренных или неотложных состояниях.