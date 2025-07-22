«Пятому театру» не удалось вернуться в Омск с гастролей

Отметим, труппа «Пятого театра» отправилась на театральный фестиваль, где накануне презентовала пластический спектакль. Судя по всему, на возвращении артистов «домой» сказались сбои авиасообщения между Омском и Москвой, которые наблюдаются уже несколько дней подряд.