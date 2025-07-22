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«Пятому театру» не удалось вернуться в Омск с гастролей

У омской труппы «Пятого театра» возникли проблемы на гастролях.

Источник: SuperOmsk.ru

Представителям омского «Пятого театра» во вторник, 22 июля 2025 года, пришлось обратиться к своему зрителю на фоне нештатной ситуации на гастролях. Оказалось, что труппа «застряла» на столичных гастролях, что сказывается на показе грядущего спектакля.

«К сожалению, наша труппа не смогла вернуться с гастролей, и поэтому мы вынуждены перенести завтрашний показ спектакля “Багровый остров” на 29 июля», — обозначено в официальной публикации в социальных сетях театра.

Зрителям пообещали, что они смогут посетить перенесенный показ по билетам на 23-е число.

Отметим, труппа «Пятого театра» отправилась на театральный фестиваль, где накануне презентовала пластический спектакль. Судя по всему, на возвращении артистов «домой» сказались сбои авиасообщения между Омском и Москвой, которые наблюдаются уже несколько дней подряд.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о смене руководства «Пятого театра»: теперь учреждением Мельпомены руководит Андрей Маслов.