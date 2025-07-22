Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске владельцев парка «Прищепка» обязали снести бассейны и кафе

Руководство парка собирается сохранить объекты.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске решается судьба парка «Прищепка». Владельцев популярного среди красноярцев места отдыха обязали снести два бассейна и кафе. Об этом пишет «Проспект Мира».

Основатель парка «Прищепка» Эдуард Губарев рассказал, что, по его мнению, есть шансы сохранить объекты. Он отметил, что в рамках концессионного соглашения на территории планируется построить аквапарк. Сносить бассейны нет нужды.

В мэрии же рассказали, что парк «Прищепка» расположен на землях, которые принадлежат «Красгорпарку». Пока руководство «Прищепки» заключило соглашение с «Красгорпарком». Поэтому на территории осуществляется совместная хозяйственная деятельность.

«Решение о демонтаже временных сооружений принято на основании мирового соглашения. Но с учётом планируемого заключения концессии инвестор будет иметь возможность определить дальнейшую судьбу существующих сейчас на территории парка объектов», — отметили в администрации Красноярска.

Концессионное заключение может поспособствовать строительству аквапарка.

Напомним, что руководство парка предложило инвестировать 500 млн рублей в развитие территории — строительство аквапарка, визит-центра, трассы для тюбинга и других объектов. Работы могут завершить за 5,5 лет.