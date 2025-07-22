В Приморье запретят кормить животных у домов и школ: Госдума готовит законопроект

В России готовится законопроект, который может радикально изменить привычный для многих горожан уклад: кормление бездомных животных во дворах и у подъездов могут запретить на федеральном уровне. Об этом сообщили в Государственной Думе. Нововведение напрямую затронет и Приморский край, где проблема беспризорных животных особенно остра.
Согласно документу, под запрет попадет кормление животных не только у многоквартирных домов, но и вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных объектов. Региональные власти получат право дополнять этот перечень по своему усмотрению.
В пояснительной записке подчеркивается, что цель инициативы — повысить санитарную безопасность и снизить риски нападения животных на людей, особенно детей.
Жители региона по-разному восприняли новость. Одни считают, что запрет решит проблему с агрессивными собаками и антисанитарией, другие — что он ударит по гуманному обращению с животными.
«Нельзя решать проблему жесткостью — если не кормить, они станут еще опаснее», — говорит жительница Владивостока, волонтер зоозащитной организации.
Эксперты отмечают: после принятия закона ответственность за соблюдение запрета может лечь на муниципальные власти, которым придется установить четкие границы зон, где кормление животных запрещено.
В случае одобрения документ вступит в силу после прохождения всех чтений в Госдуме и одобрения Советом Федерации. Ожидается, что законопроект поступит на рассмотрение в осеннюю сессию.