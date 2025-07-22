В Приморье запретят кормить животных у домов и школ: Госдума готовит законопроект

В России готовится законопроект, который может радикально изменить привычный для многих горожан уклад: кормление бездомных животных во дворах и у подъездов могут запретить на федеральном уровне. Об этом сообщили в Государственной Думе. Нововведение напрямую затронет и Приморский край, где проблема беспризорных животных особенно остра.