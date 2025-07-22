В Красноярский край из Азии привезли три тонны зараженных яблок

Специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» при исследовании партии яблок из Азии выявили карантинного для России вредителя — восточную плодожорку. Как пишут Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения, общая масса зараженного фрукта составила более трех тонн.