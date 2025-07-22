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В Красноярский край из Азии привезли три тонны зараженных яблок

В них нашли восточную плодожорку — опасного карантинного вредителя.

Источник: AP 2024

Специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» при исследовании партии яблок из Азии выявили карантинного для России вредителя — восточную плодожорку. Как пишут Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения, общая масса зараженного фрукта составила более трех тонн.

Информацию о насекомых передали в краевое управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.

Это первый случай обнаружения восточной плодожорки в яблоках в этом сезоне. Ранее вредителя находили в партиях персиков и нектаринов.

Справка:

Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.