В Красноярский край из Азии привезли три тонны зараженных яблок

Специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» при исследовании партии яблок из Азии выявили карантинного для России вредителя — восточную плодожорку. Как пишут Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения, общая масса зараженного фрукта составила более трех тонн.
Информацию о насекомых передали в краевое управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.
Это первый случай обнаружения восточной плодожорки в яблоках в этом сезоне. Ранее вредителя находили в партиях персиков и нектаринов.
Справка:
Гусеницы восточной плодожорки повреждают плоды и побеги нектарина, сливы, персика, абрикоса, яблони, груши. Проникновение в новые регионы происходит во время перевозки зараженного посадочного материала, фруктов.