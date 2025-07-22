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15 омичей эвакуировались при пожаре в пятиэтажке

Огонь бушевал на третьем этаже жилого дома.

Вечером 22 июля омское ГУ МЧС получило сообщение о возгорании в Ленинском округе. Полыхало пятиэтажное здание. Из-за задымления в квартире на третьем этаже на улицу самостоятельно эвакуировались семеро горожан.

Еще четверых спасли сотрудники газодымозащитной службы ведомства. Всего к тушению пожара площадью шесть квадратных метров привлекли 15 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Стихию удалось унять в 18:24.

В настоящее время дознаватели министерства чрезвычайных ситуаций устанавливают причину возгорания.

Ранее «КП Омск» сообщила о задержании двоих мошенников, продавших поддельные царские монеты.