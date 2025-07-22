Ключевые свидетельские показания заслушали в Ростове по делу Виталия Кушнарева

Ключевые свидетельские показания заслушали в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в рамках дела бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева.
— 21 июля 2025 года на очередном судебном заседании допросили свидетелей стороны обвинения по вопросам изъятия оружия обвиняемого и вопросам бухгалтерской отчетности при заключении госконтрактов, — рассказали в инстанции.
Сторона обвинения закончила представление доказательств. Следующее слушание отложили на 28 июля, планируется допрос свидетелей стороны защиты.
Напомним, ранее в рамках разбирательства также заслушали показания бывшего замглавы регионального минтранса Дмитрия Мамелко, троих представителей минтранса Ростовской области, а также в закрытом режиме опросили основного свидетеля по делу.
По данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
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