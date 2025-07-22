Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ключевые свидетельские показания заслушали в Ростове по делу Виталия Кушнарева

Очередные слушания по делу экс-главы донского минтранса прошли в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ключевые свидетельские показания заслушали в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону в рамках дела бывшего заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева.

— 21 июля 2025 года на очередном судебном заседании допросили свидетелей стороны обвинения по вопросам изъятия оружия обвиняемого и вопросам бухгалтерской отчетности при заключении госконтрактов, — рассказали в инстанции.

Сторона обвинения закончила представление доказательств. Следующее слушание отложили на 28 июля, планируется допрос свидетелей стороны защиты.

Напомним, ранее в рамках разбирательства также заслушали показания бывшего замглавы регионального минтранса Дмитрия Мамелко, троих представителей минтранса Ростовской области, а также в закрытом режиме опросили основного свидетеля по делу.

По данным следствия, экс-министр якобы требовал от бизнесмена 95 млн рублей за приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Чиновника задержали в ноябре 2024 года после жалобы предпринимателя. Сейчас дело рассматривается по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Подпишись на нас в Telegram.