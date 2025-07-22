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Чернышенко назвал число заявлений на поступление в СПО в 2025 году

Чернышенко: число заявлений на поступление в СПО на 800 тыс больше, чем в 2024 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Абитуриенты подали на поступление по программам обучения среднего профессионального образования на 800 тысяч больше заявлений по состоянию на 21 июля, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Согласно данным пресс-службы, подано уже более 1,7 миллиона заявлений. Приемная кампания в техникумы и колледжи продлится до 15 августа. При этом прием на программы СПО уже третий год составляет 1,2 миллиона человек, а шесть лет назад был 990 тысяч.

«Каждый новый студент СПО — это будущий профессионал, который будет укреплять ключевые отрасли нашей страны. Система среднего профобразования сегодня дает не просто образование, а востребованные навыки, стабильность и возможности для профессионального роста в стратегически важных отраслях», — передаются в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

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