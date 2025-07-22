Чернышенко назвал число заявлений на поступление в СПО в 2025 году

Согласно данным пресс-службы, подано уже более 1,7 миллиона заявлений. Приемная кампания в техникумы и колледжи продлится до 15 августа. При этом прием на программы СПО уже третий год составляет 1,2 миллиона человек, а шесть лет назад был 990 тысяч.