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Космонавт из Красноярского края показал пролет над Персидским заливом

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), поделился впечатляющим видео в своих социальных сетях.

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), поделился впечатляющим видео в своих социальных сетях.

На кадрах запечатлен ночной пролет над Персидским заливом, открывающий захватывающий вид на Землю из космоса.

На видео, снятом без использования таймлапсов, ускорений и музыкального сопровождения, можно увидеть мерцающие огни городов, расположенных вдоль побережья, а также отдаленные вспышки гроз, предположительно бушующих над Африканским континентом.

«Без таймлапсов, ускорений, музыки и комментариев», — подчеркнул космонавт Кирилл Песков, предлагая зрителям самостоятельно насладиться красотой ночной Земли, увиденной его глазами с орбиты.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярский космонавт порадовал коллег тортом, приготовленным на МКС. качестве ингредиентов для космического десерта Кирилл Песков выбрал лучшие продукты, доступные на МКС.