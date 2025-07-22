Космонавт из Красноярского края показал пролет над Персидским заливом

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), поделился впечатляющим видео в своих социальных сетях.
На кадрах запечатлен ночной пролет над Персидским заливом, открывающий захватывающий вид на Землю из космоса.
На видео, снятом без использования таймлапсов, ускорений и музыкального сопровождения, можно увидеть мерцающие огни городов, расположенных вдоль побережья, а также отдаленные вспышки гроз, предположительно бушующих над Африканским континентом.
«Без таймлапсов, ускорений, музыки и комментариев», — подчеркнул космонавт Кирилл Песков, предлагая зрителям самостоятельно насладиться красотой ночной Земли, увиденной его глазами с орбиты.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярский космонавт порадовал коллег тортом, приготовленным на МКС. качестве ингредиентов для космического десерта Кирилл Песков выбрал лучшие продукты, доступные на МКС.