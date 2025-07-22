Глава Носков: в Самаре завершается инвентаризация дворов и детских площадок

В Самаре Волга величаво несёт свои воды, а чиновники — свои отчёты. Здесь также идет грандиозная по своим масштабам и скромности операция: инвентаризация дворов и детских площадок.
Инициирована она была свыше, по личному поручению губернатора Вячеслава Федорищева, но воплощается теперь на уровне земном, в пыли и свежей краске.
Как сообщил глава города Иван Носков в своём телеграм-канале, площадок насчитывается более трёх тысяч — цифра, достойная статистики древнего Рима.
Около половины из них требуют хотя бы косметического ремонта, а некоторые — полного спасения от вандалов, времени и халатности.
Однако уже сделано немало: почти на сотне территорий провели «косметические процедуры» — подкрасили качели, зашпаклевали брусчатку, вырезали ножом с душой начертанные надписи вроде «Катя + Дима навек». А также убрали или отремонтировали аварийное оборудование.
«Уже неплохой результат», — сдержанно отметил градоначальник..
Наиболее благополучны Промышленный и Железнодорожный районы — там порядок, как на параде.
А вот Октябрьский и Советский требуют срочного внимания, будто больные пациенты в очереди к врачу.
Теперь районные главы, депутаты и жители объединились в единый поток гражданской ответственности и вместе обходят каждый двор.
По итогам будет составлен документ — не просто список, а настоящая летопись недостатков и обещаний.
И пошагово, как в советском госплане, но с элементами демократии, работы будут выполнены — с участием управляшек, горожан и, конечно, бюджета.
«Пишите мне в ВКонтакте, где мы были, а где ещё нет. Обязательно посетим всё», — призвал Носков, словно партийный лидер, собирающийся проверить, кто работает, а кто только делает вид.
Цель ясна: чтобы ни один двор в Самаре не остался заброшенным, а дети могли играть на площадках, которые не рассыпаются при первом же прыжке.
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