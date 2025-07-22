Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Носков: в Самаре завершается инвентаризация дворов и детских площадок

В Самаре Волга величаво несёт свои воды, а чиновники — свои отчёты.

В Самаре Волга величаво несёт свои воды, а чиновники — свои отчёты. Здесь также идет грандиозная по своим масштабам и скромности операция: инвентаризация дворов и детских площадок.

Инициирована она была свыше, по личному поручению губернатора Вячеслава Федорищева, но воплощается теперь на уровне земном, в пыли и свежей краске.

Как сообщил глава города Иван Носков в своём телеграм-канале, площадок насчитывается более трёх тысяч — цифра, достойная статистики древнего Рима.

Около половины из них требуют хотя бы косметического ремонта, а некоторые — полного спасения от вандалов, времени и халатности.

Однако уже сделано немало: почти на сотне территорий провели «косметические процедуры» — подкрасили качели, зашпаклевали брусчатку, вырезали ножом с душой начертанные надписи вроде «Катя + Дима навек». А также убрали или отремонтировали аварийное оборудование.

«Уже неплохой результат», — сдержанно отметил градоначальник..

Наиболее благополучны Промышленный и Железнодорожный районы — там порядок, как на параде.

А вот Октябрьский и Советский требуют срочного внимания, будто больные пациенты в очереди к врачу.

Теперь районные главы, депутаты и жители объединились в единый поток гражданской ответственности и вместе обходят каждый двор.

По итогам будет составлен документ — не просто список, а настоящая летопись недостатков и обещаний.

И пошагово, как в советском госплане, но с элементами демократии, работы будут выполнены — с участием управляшек, горожан и, конечно, бюджета.

«Пишите мне в ВКонтакте, где мы были, а где ещё нет. Обязательно посетим всё», — призвал Носков, словно партийный лидер, собирающийся проверить, кто работает, а кто только делает вид.

Цель ясна: чтобы ни один двор в Самаре не остался заброшенным, а дети могли играть на площадках, которые не рассыпаются при первом же прыжке.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.