Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей

ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
«Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране», — сказал он.
Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, уточнил премьер.
Что касается именно Забайкальского края, продолжил он, в регионе переоснастят два перинатальных центра.
«Двести миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр», — пообещал глава правительства.