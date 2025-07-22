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Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей

Мишустин: на развитие инфраструктуры для матерей и детей выделят 147 млрд руб.

Источник: © РИА Новости

ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране», — сказал он.

Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, уточнил премьер.

Что касается именно Забайкальского края, продолжил он, в регионе переоснастят два перинатальных центра.

«Двести миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр», — пообещал глава правительства.