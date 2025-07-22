Труппа омского «Пятого театра» застряла в Москве из-за авиаперебоев

Актеры из «Пятого театра» не смогли вовремя вылететь в Омск из Москвы. В связи с атакой вражеских БПЛА рейсы продолжают задерживать. Об этом труппа сообщила 22 июля во «ВКонтакте».
«Мы вынуждены перенести завтрашний показ спектакля “Багровый остров” на 29 июля. Билеты действительны на новую дату. Если вы по каким-то причинам не можете его посетить, то стоимость билетов возвращается в полном объеме», — говорится в сообщении.
Уточним, на гастролях 19 и 20 июля артисты участвовали в столичном фестивале «Театральный бульвар».
Ранее мы писали об обнаружении тела экс-банкира Мацелевича, омич был известен как «король обналички».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше