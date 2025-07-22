Жители Иркутского района жалуются на задымление возле Александровского тракта. В пяти километрах от него находится полигон твердых коммунальных отходов, на котором периодически сжигают мусор. Как рассказали КП-Иркутск в службе Госэконадзора региона, местные жители говорят, что там плохая видимость и чувствуется запах, как при пожаре.
— Сотрудники Госэконадзора взяли на контроль ситуацию по обращениям граждан. Информацию направили в прокуратуру, Росприроднадзор региона, в управление Роспотребнадзора Иркутской области и в МЧС, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что деятельность полигона контролируется на федеральном уровне в области экологии. На территории Приангарья этот надзор осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Забайкалье двух подростков арестовали за поджог леса на 322 миллиона.