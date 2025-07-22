Жители Иркутского района жалуются на задымление возле Александровского тракта. В пяти километрах от него находится полигон твердых коммунальных отходов, на котором периодически сжигают мусор. Как рассказали КП-Иркутск в службе Госэконадзора региона, местные жители говорят, что там плохая видимость и чувствуется запах, как при пожаре.