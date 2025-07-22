Психолог Давыдова поведала самарцам о 7 способах справиться с тревогой в поездках

Психолог Татьяна Давыдова рассказала самарцам, как сохранить душевное равновесие в путешествиях.
По её словам, перелёт — это не просто смена локации, а серьёзный стресс для организма: биологические часы сбиваются, сон ухудшается, концентрация пропадает, а тревога подкрадывается незаметно.
Чтобы адаптация прошла легче, можно подготовиться заранее. За несколько дней до поездки начните потихоньку сдвигать режим сна на 15−30 минут — так организм не столкнётся с резким шоком.
На новом месте помогут яркий утренний свет, физическая активность и регулярные прогулки — они естественным образом синхронизируют внутренние часы.
Важно не забывать о расслаблении: медитации, глубокое дыхание и даже простая утренняя зарядка снижают уровень стресса и укрепляют нервную систему. Об этом рассказал портал samaraonline24.ru.
Когда тревога накатывает, поможет техника «5−4−3−2−1»: назовите 5 вещей, которые видите, 4 — которые можете потрогать, 3 звука, 2 запаха и 1 вкус. Это вернёт в момент «здесь и сейчас».
Создайте себе «островки привычного» — сохраните утренние или вечерние ритуалы, даже в чужом городе.
Также полезно мысленно или на бумаге нарисовать «карту комфорта»: отметьте уютные места — парк, кафе, тихую улочку.
Постепенно расширяйте свою зону безопасности, добавляя туда аптеку, клинику, остановку.
Эти простые приёмы помогут быстрее освоиться, снизить тревожность и чувствовать себя увереннее.
Главное — помнить: тревога не слабость, а реакция на перемены. А гармонию можно выстроить, даже за тысячи километров от дома.
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