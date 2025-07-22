Тараканы и угроза пожара: владивостокцы просят мэрию помощь брошенной 94-летней старушке

По словам соседей, родственники у старушки есть, но они не ухаживают за ней. Квартира оформлена на одну из внучек, которая на контакт не идет, жилище находится в антисанитарном состоянии. Обеспокоенность соседей вызывают полчища тараканов и аварийное состояние проводки в квартире.