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Тараканы и угроза пожара: владивостокцы просят мэрию помощь брошенной 94-летней старушке

В социальных сетях жильцы дома № 47 по улице Русской во Владивостоке распространяют информацию о проблемной соседке — пенсионерке в возрасте 94 лет, которая почти утратила способность обслуживать себя самостоятельно и вести быт, и её квартира угрожает санитарному состоянию всего дома, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам соседей, родственники у старушки есть, но они не ухаживают за ней. Квартира оформлена на одну из внучек, которая на контакт не идет, жилище находится в антисанитарном состоянии. Обеспокоенность соседей вызывают полчища тараканов и аварийное состояние проводки в квартире.

Старушка выбрасывает остатки пищи с балкона, сливает в мусоропровод фекалии и регулярно попрошайничает возле дома. Соседи пытались привлечь социальную службу, но соцработники отказываются помогать старушке «в силу её возраста и характера». Жильцы дома просят профильные службы администрации Владивостока и мэра взять ситуацию на контроль, пока в квартире старушки из-за аварийной проводки не случился пожар.

В МКУ Владивостока уже отреагировали на публикацию, направив специалистам управления содержания жилищного фонда сообщение для проверки санитарного состояния квартиры. А вопрос оформления старушки в социальное учреждение жильцам дома предложено решать через «Приморский центр социального обслуживания населения». Однако для заселения в дом престарелых потребуется письменное согласие старушки.