Красноярский капитан, переживший инсульт, остается в тяжелом состоянии

Вместе со своей супругой Юлией Александр отправился в амбициозное путешествие на парусном катамаране из Красноярска в Санкт-Петербург. Они планировали за два месяца пройти по Енисею до Карского моря, а затем вдоль береговой линии Северного морского пути до северной столицы России.