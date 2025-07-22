Красноярский капитан, переживший инсульт, остается в тяжелом состоянии

Состояние капитана парусного катамарана Александра Соколенко, перенесшего инсульт во время арктической экспедиции, оценивается как тяжелое.
Об этом сообщили в Красноярской краевой клинической больнице, куда мужчина был доставлен для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Александр Соколенко почувствовал себя плохо 18 июля в районе поселка Караул. Благодаря оперативным действиям, его эвакуировали на вертолете сначала в Норильск в сопровождении врачей Таймырской районной больницы, а затем перевезли в Красноярск.
Вместе со своей супругой Юлией Александр отправился в амбициозное путешествие на парусном катамаране из Красноярска в Санкт-Петербург. Они планировали за два месяца пройти по Енисею до Карского моря, а затем вдоль береговой линии Северного морского пути до северной столицы России.
К сожалению, путешественники успели добраться только до Дудинки, когда состояние здоровья капитана резко ухудшилось. В настоящее время врачи делают все возможное для стабилизации состояния Александра Соколенко.
Как писал «МК в Красноярске» 30 июня, группа путешественников из Русского географического общества начала уникальную экспедицию, направляясь из Красноярска в Санкт-Петербург. Для этого путешествия команда выбрала парусный катамаран под названием Don’t Panic.