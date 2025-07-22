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Красноярский капитан, переживший инсульт, остается в тяжелом состоянии

Состояние капитана парусного катамарана Александра Соколенко, перенесшего инсульт во время арктической экспедиции, оценивается как тяжелое.

Состояние капитана парусного катамарана Александра Соколенко, перенесшего инсульт во время арктической экспедиции, оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в Красноярской краевой клинической больнице, куда мужчина был доставлен для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Александр Соколенко почувствовал себя плохо 18 июля в районе поселка Караул. Благодаря оперативным действиям, его эвакуировали на вертолете сначала в Норильск в сопровождении врачей Таймырской районной больницы, а затем перевезли в Красноярск.

Вместе со своей супругой Юлией Александр отправился в амбициозное путешествие на парусном катамаране из Красноярска в Санкт-Петербург. Они планировали за два месяца пройти по Енисею до Карского моря, а затем вдоль береговой линии Северного морского пути до северной столицы России.

К сожалению, путешественники успели добраться только до Дудинки, когда состояние здоровья капитана резко ухудшилось. В настоящее время врачи делают все возможное для стабилизации состояния Александра Соколенко.

Как писал «МК в Красноярске» 30 июня, группа путешественников из Русского географического общества начала уникальную экспедицию, направляясь из Красноярска в Санкт-Петербург. Для этого путешествия команда выбрала парусный катамаран под названием Don’t Panic.