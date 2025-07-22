Тольяттинский «Акрон» может арендовать чемпиона России Олакунле Олусегуна

Появилась информация об интересе «молодых и звонких» к 23-летнему полузащитнику «Краснодара».
Олакунле Олусегун присоединился к основе «быков» в июле 2022 года. До этого был в дубле южан, болгарском ФК «Ботев Пловдив», датском «Фремаде», «Висте» из Геленджика и нигерийском АБС. Оценивается в 2,5 млн евро (228,7 млн рублей).
В минувшем сезоне стал чемпионом России с «Краснодаром». В 19 встречах забил два мяча и отдал голевую передачу. Плюс один «горчичник».
О возможной аренде и переезде нигерийца в «Акрон» сообщает Сергей Ильев. Также легионером интересуется «Пари НН». Оба клуба, пишет журналист, отправили предложения южанам.
Недавно рассказывали, что 36-летний нападающий тольяттинцев Артем Дзюба — лучший в РПЛ по числу удачных единоборств в 2025 году.
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